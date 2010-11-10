Еврокомиссия оштрафовала 11 авиакомпаний за сговор

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать 11 авиакомпаний, работающих на рынке грузовых авиаперевозок в Европейском Союзе, на общую сумму в 799 млн. евро за сговор.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Компании, среди которых ряд известных, координировали свою политику в сфере дополнительной платы за топливо и безопасность в течение шести лет.

При этом компания Lufthansa и ее дочерняя компания Swiss International Air Lines освобождены от уплаты штрафов, поскольку первыми предоставили информацию Еврокомиссии о картельном сговоре.

«Очень жаль, что так много больших авиакомпаний координировали свою ценовую политику в ущерб европейскому бизнесу и европейским потребителям», - заявил вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы конкуренции, Йоакин АЛМУНЬЯ.

Еврокомиссия установила, что картель согласовывал ценовую политику в период с декабря 1999 года по 14 февраля 2006 года.

Согласно решению Еврокомиссии, наибольшие штрафы придется заплатить Air France (182,92 млн. евро), KLM (127,16 млн. евро), British Airways (104,04 млн.), Cargolux (79,9 млн. евро).

Кроме этого, в картельном сговоре принимали участие Air Canada, Martinair, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Qantas, SAS, Singapore Airlines.