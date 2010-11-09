Глава СБУ: безопасность Украины должна стать частью безопасности НАТО

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ обсудил с представителями НАТО новую стратегию Альянса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом председатель СБУ сообщил сегодня украинским журналистам после встреч в штаб-квартире НАТО.

“Украина на конец года готовит обновленную национальную стратегию безопасности, которая должна стать частью общей безопасности НАТО”, - сказал председатель СБУ.

Он отметил, что этого требуют процессы глобализации мира.

“Если мы живем в глобальном мире, то стратегия будет состоять всегда из двух частей. И если мы будем вне этой проблемы, то это будет означать, что мы или близоруки, чего-то не видим, или в кавычках слишком амбициозны – не хотим этого видеть. Это неправильная позиция”, - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, НАТО планирует принять новую стратегию Североатлантического Альянса на 10 лет на своем саммите 19-20 ноября в Лиссабоне.