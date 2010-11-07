Обама заявил о новых правилах экспорта для компаний США

Сделки между Индией и США, общая сумма которых составляет 10 млрд долл., позволит трудоустроить 54 тыс. американцев. Об этом сообщил президент США Барак Обама, который находится в Мумбаи с официальным визитом, передает РосБизнесКонсалтинг.

Американский лидер также заявил о новых правилах экспорта для компаний США, которые облегчат им ведение бизнеса в Индии.

Одной из сделок, о которых говорил Б.Обама, является покупка 33 самолетов Boeing 737 индийским авиаперевозчиком SpiceJet Airlines, а также заключение контракта на поставку двигателей General Electric для самолетов индийских военно-воздушных сил.

Большая часть из этих сделок находится в стадии обсуждения, однако, как ожидается, визит Б.Обамы в Индию поможет ускорить процесс их завершения.