Наблюдатели признали выборы в США честными

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оценили промежуточные выборы в Конгресс США, прошедшие 2 ноября, как честные и справедливые, отметив, что их результаты будут отражать истинную волю избирателей, сообщает Радио "Свобода".

Глава ОБСЕ Жоао Суареш, однако, указал на ряд проблем в ходе предвыборной кампании, назвав ее - в ряде случаев - слишком "жесткой и грязной". Кроме того, по мнению наблюдателей, не вполне прозрачны источники финансовой поддержки кандидатов.