Наблюдатели признали выборы в США честными
08:11, 04 ноября 2010Мир
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И указали на ряд проблем
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оценили промежуточные выборы в Конгресс США, прошедшие 2 ноября, как честные и справедливые, отметив, что их результаты будут отражать истинную волю избирателей, сообщает Радио "Свобода".
Глава ОБСЕ Жоао Суареш, однако, указал на ряд проблем в ходе предвыборной кампании, назвав ее - в ряде случаев - слишком "жесткой и грязной". Кроме того, по мнению наблюдателей, не вполне прозрачны источники финансовой поддержки кандидатов.
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