Россия и Украина обсудят взаимодействие в военной сфере

Представители России и Украины обсудят во вторник в Москве вопросы взаимодействия в военной сфере, подведут итоги реализации плана сотрудничества между оборонными ведомствами в 2010 году и определят основные направления взаимодействия на 2011 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Во вторник в Москве состоится очередное заседание подкомиссии по вопросам сотрудничества между вооруженными силами РФ и Украины подкомитета по вопросам безопасности Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Кроме того, как сообщает управление пресс-службы, в рамках дальнейшего развития сотрудничества предусматриваются встречи руководящего состава вооруженных сил России и Украины, проведение ряда совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск и сил, в том числе имеющих антитеррористическую направленность.

"Участники заседания также обсудят перспективы использования российской стороной полигона взлетно-посадочных систем "НИТКА", предназначенного для подготовки летного состава палубной авиации", - сообщает Минобороны.