Координатор ЕНП: украинская власть провалила тест на демократию

Украинская власть провалила тест на демократию, считает член Европейского парламента, координатор Европейской народной партии по внешнеполитическим делам Элмар БРОК.

Как говорится в его заявлении, переданном агентству УНИАН, «я глубоко обеспокоен постоянным ухудшениям внутренней ситуации в Украине, в частности, в свете местных выборов, запланированных на 31 октября 2010 года. Несмотря на решительные и четкие призывы Европейской народной партии (ЕНП) к Президенту ЯНУКОВИЧУ и украинской власти, антидемократические действия продолжаются и уже приобрели системный характер. Государственные должностные лица так и не смогли исправить серьезные недостатки правовой системы и внедрить безотлагательные мероприятия, необходимые для обеспечения прозрачности и содействия доверию избирателей”.

Как следствие, считает Э.БРОК, весь избирательный процесс отражается “критической массой фактов преследования общественных активистов, запугиванием кандидатов от оппозиции, давлением на средства информации, ростом злоупотребления властью и других манипуляций”.

“Среди наиболее очевидных и возмутительных примеров таких действий, - заметил координатор ЕНП, - несбалансированный состав избирательных комиссий, в которых открыто доминируют представители правящей партии, создание и поддержка фиктивных партийных структур и отказ регистрировать законные организации партии «Батьківщина» в ряде областей, в частности Киевской и Львовской областях. Эти абсолютно неприемлемые факты делают несущественными сами выборы, ведь сомнительная правовая база и нечестный избирательный процесс делают невозможным проведения свободных и честных выборов, которые отвечают европейским стандартам”.

“К сожалению, украинская власть провалила тест на демократию”, - отметил Є.БРОК.

*** ЕНП является наибольшей и самой влиятельной европейской партией правоцентристов, в состав которой входят 73 партии-члены из 39 стран, президент Еврокомиссии, президент Европейского Совета и президент Европарламента, 14 председателей государств-членов ЕС и 6 глав государств и правительств, которые не являются членами ЕС, 13 членов Еврокомиссии. ЕНП является самой большой группой в Европарламенте.