Масштабные наводнения в Таиланде: погибли 32 человека
10:57, 24 октября 2010Мир
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Стихия грозит Бангкоку
Власти Таиланда заявили, что от масштабных наводнений в стране погибли 32 человека.
Служба скорой помощи страны, сообщила, что в ряде случаев люди погибли из-за того, что их транспортные средства были унесены потоками воды, передает Би-Би-Си.
Наводнения в северных, северо-восточных, восточных и центральных районах страны начались около двух недель назад. От них пострадали около 1,3 млн. человек.
Стихийное бедствие также грозит столице Таиланда Бангкоку
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