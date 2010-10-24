Масштабные наводнения в Таиланде: погибли 32 человека

Власти Таиланда заявили, что от масштабных наводнений в стране погибли 32 человека.

Служба скорой помощи страны, сообщила, что в ряде случаев люди погибли из-за того, что их транспортные средства были унесены потоками воды, передает Би-Би-Си.

Наводнения в северных, северо-восточных, восточных и центральных районах страны начались около двух недель назад. От них пострадали около 1,3 млн. человек.

Стихийное бедствие также грозит столице Таиланда Бангкоку