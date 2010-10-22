Спасенные чилийские шахтеры подают в суд

В Чили большинство горняков, спасенных 13 октября после двух с лишним месяцев пребывания под землей, подают в суд на владельца шахты, сообщает Радио Свобода.

Как сообщил адвокат шахтеров, они намерены через суд установить, кто конкретно и в какой мере несет ответственность за случившееся с ними.

Один из истцов заявил, что за три часа до обвала 5 августа горняки сообщили оператору шахты о необычно сильном скрипе скальных пластов и попросили поднять их на поверхность, но им было отказано.