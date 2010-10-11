На выборах в Ангарске побеждает Компартия
05:57, 11 октября 2010Мир
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Предварительно, 12 мест из 15
Согласно результатам обработки бюллетеней, на состоявшихся в воскресенье выборах городской думы в Ангарске Иркутской области победу одержала КПРФ, сообщает ИТАР-ТАСС.
По предварительным данным, ее представителям достанется 12 из 15 мест.
Три оставшихся места займут самовыдвиженцы. Участвовавшие в выборах представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» остаются без мандатов.
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