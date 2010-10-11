На выборах в Ангарске побеждает Компартия

Согласно результатам обработки бюллетеней, на состоявшихся в воскресенье выборах городской думы в Ангарске Иркутской области победу одержала КПРФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, ее представителям достанется 12 из 15 мест.

Три оставшихся места займут самовыдвиженцы. Участвовавшие в выборах представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» остаются без мандатов.