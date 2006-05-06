В Евросоюзе ремень безопасности стал обязательным

Евросоюз ужесточил правила безопасности на автотранспорте: водители и пассажиры всех видов машин на территории ЕС с 9 мая обязаны ездить, пристегнувшись ремнями безопасности.

Ранее использование ремня безопасности являлось обязательным только на передних сидениях в автомобилях, вес которых не превышал 3 тонн. Новый закон требует, чтобы все пассажиры автомобилей любого тоннажа, оборудованные ремнями безопасности, пристегивались.

Правила распространяются также на грузовики и микроавтобусы.

Директива, в частности, обязывает водителей, которые ездят с маленькими детьми, использовать специальные системы детских ремней или съемные детские кресла безопасности.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам транспорта Жак БАРРО, «инициатива должна сохранить тысячи жизней». Как ожидается, эта мера приведет к сокращению к 2010 году количества жертв ДТП как минимум до 25 тыс. в год.