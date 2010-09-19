Число военных, погибших в Таджикистане, достигло 23

23 военнослужащих Минобороны Таджикистана погибли и не менее 10 ранены в результате нападения на военную колонну банды мулло Абдулло в Раштском районе республики.

"На колонну напали члены банды мулло Абдулло, одного из непримиримых лидеров оппозиции в данном регионе, после окончания гражданской войны 1992-1997 годов не сложившего оружия", - цитирует источник из силовых структур РИА "Новости".

Нападение, произошедшее в 12:30 по местному времени, случилось в разгар спецоперации по зачистке местности в поисках группы преступников, сбежавших в конце августа из следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности.

Ожидается, что число жертв еще может возрасти.

К месту происшествия, вблизи поселка Гарм, 185 км к востоку от Душанбе, стягивается бронетехника.

Также в воскресенье днем произошло боестолкновение в ущелье Комароб (более 160 км восточнее Душанбе), в результате которого также есть потери среди военнослужащих, но точное количество погибших пока неизвестно.