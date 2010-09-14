Горбачев получил 10 тыс. евро от немецких экологов

Немецкий федеральный фонд окружающей среды (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) присудил почетную премию Михаилу Горбачеву в размере 10 тыс. евро. Тем самым организация отметила заслуги бывшего президента СССР в процессе воссоединения Германии 20 лет назад, а также его усилия в деле защиты окружающей среды, сообщает Deutsche Welle.

По словам генерального секретаря DBU Фрица Брикведде, в качестве основателя и председателя организации Международный Зеленый Крест Михаил Горбачев ведет активную деятельность по защите окружающей среды. «Если бы не было Горбачева, советские войска не были бы выведены из Германии и не освободили бы гигантские природные территории», - отметил Брикведде.