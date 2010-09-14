Сотрудники Би-би-си проведут две забастовки

Профсоюзы, представляющие интересы сотрудников Би-би-си, объявили о проведении в октябре двух 48-часовых забастовок из-за разногласий с руководством по вопросам финансирования пенсионного фонда, говорится в сообщении телерадиокорпорации.

Первая забастовка, намеченная на 5-6 октября, совпадает по времени с проведением ежегодной конференции правящей Консервативной партии.

Если разногласия не будут устранены, 19-20 октября тысячи сотрудников Би-би-си выйдут на вторую забастовку.

В июне 2010 года руководство компании объявило об изменении схемы формирования пенсионного фонда в связи с дефицитом, достигающим двух миллиардов фунтов стерлингов. Сотрудники компании отвергли предложенную программу, поясняет корреспондент РИА "Новости".

Нынешние забастовки - ответ на новые предложения компании, которые профсоюзы также не устроили. Би-би-си намерена рассчитывать пенсии на основе средней зарплаты, которую сотрудник получает за время работы в компании. Кроме того, сотрудникам, согласно плану, придется работать не до 60, а до 65 лет. Размер пенсионных отчислений в соизмерении с зарплатой также будет увеличен.

"Хотя Би-би-си услышала и приняла во внимание некоторые наши предложения, мы разочарованы тем, что компания не учитывает долгосрочные последствия ухудшающихся условий пенсионных схем как для самих работников, так и для их семей", - заявил руководитель одного из профсоюзов, представляющих интересы сотрудников Би-би-си - Bertu - Джерри Моррисси.