В Индии пассажирский автобус упал в реку: погибли 30 человек
09:58, 09 сентября 2010Мир
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Число жертв может возрасти
В Индии в результате падения пассажирского автобуса в реку погибли 30 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.
Автокатастрофа произошла в 100 км от города Индаур в штате Мадхья- Прадеш. Автобус был переполнен, в нем находилось до ста пассажиров, некоторые из которых сидели на крыше. Транспортное средство упало в реку при переезде через мост. На месте трагедии продолжаются спасательные работы. В правоохранительных органах опасаются, что число жертв может возрасти.
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