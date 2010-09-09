В Индии пассажирский автобус упал в реку: погибли 30 человек

В Индии в результате падения пассажирского автобуса в реку погибли 30 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Автокатастрофа произошла в 100 км от города Индаур в штате Мадхья- Прадеш. Автобус был переполнен, в нем находилось до ста пассажиров, некоторые из которых сидели на крыше. Транспортное средство упало в реку при переезде через мост. На месте трагедии продолжаются спасательные работы. В правоохранительных органах опасаются, что число жертв может возрасти.