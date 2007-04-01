Крупнейшая шиитская группировка прекратила теракты в Ираке

По мнению президента Ирака Джаляля Талабани, радикальная шиитская группировка "Армия Махди" прекратила террористическую деятельность по приказу своего лидера Муктады ас-Садра, сообщает Би-би-си. К такому мнению президент Ирака пришел в связи с прекращением жалоб суннитов на притеснение со стороны шиитской группировки. Д.Талабани назвал это событие позитивным сдвигом в сторону совместного плана США и Ирака по обеспечению безопасности страны.

Он отметил, что в настоящее время мирные граждане оказывают поддержку правительственным войскам в борьбе с терроризмом в рамках внедрения плана по безопасности страны. "Нельзя не заметить тот факт, что "Армия Махди" прекратила террористическую деятельность", - подчеркнул Д.Талабани. По его мнению, приказ о прекращении терактов исходил от лидера "Армии Махди" Муктады ас-Садра.

Сторонники Муктады ас-Садра занимают 30 из 275 мест в иракском парламенте и контролируют 5 постов в кабинете. Муктада ас-Садр пользуется значительной поддержкой иракских шиитов, главным образом из числа молодежи. В 2004г. возглавляемая им "Армия Махди" вела активные боевые действия против коалиционных сил, однако впоследствии Муктада ас-Садр изменил тактику, включившись в политическую борьбу.

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