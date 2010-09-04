Авиакатастрофа в Новой Зеландии: одному пассажиру удалось выжить

При крушении легкого самолета в Новой Зеландии погибли 9 человек, одному пассажиру удалось выжить. Авария произошла сегодня на Южном Острове в горной местности, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили представители спасательных служб, самолет загорелся сразу после взлета. Он принадлежал частной компании, которая занимается скайдайвингом - затяжными прыжками с парашютом.

На место происшествия прибыли полицейские и медицинские службы. Согласно поступившим данным, свидетельств того, что инцидент был связан с произошедшим накануне в Новой Зеландии землетрясением, нет. Начато расследование причин катастрофы.