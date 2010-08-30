Чехия сократит до 8% госчиновников

Правительство Чехии намерено сократить 5-8% госчиновников в рамках программы по сокращению дефицита бюджета страны. Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Нечас, передает РосБизнесКонсалтинг.

Месяцем ранее чешские власти объявили, что заморозили 630 млн долл. (2,5%) бюджетов всех 14 министерств республики. По словам П. Нечаса, это должно позволить добиться сокращения бюджетного дефицита в нынешнем году до 5,3% от ВВП. Он отметил, что без сокращения бюджетов министерств дефицит в 2010 г. превысит 5,8%,

К 2011 г. власти страны планируют довести бюджетный дефицит до 4,8%, к 2013 г. - до 3%, а полностью избавиться от него - к 2016 г.