Китай стал второй экономикой в мире

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая по итогам второго квартала 2010 года превзошел аналогичный показатель Японии. КНР, таким образом, стала второй крупнейшей экономикой мира после США, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно опубликованным статистическим данным, объемы ВВП Японии и Китая за указанный период составили соответственно 1,286 трлн. и 1,335 трлн долларов.

Вместе с тем, китайские чиновники и правительственные эксперты в своих комментариях традиционно постарались принизить значение данного факта, указав, что абсолютные показатели ВВП в данном случае не отражают реальное экономическое могущество государства.

"Китай является развивающейся страной, - заявил представитель министерства торговли КНР ЯО Цзянь. - Структуру китайского экономического развития по-прежнему надо совершенствовать, необходимы усилия для повышения качества экономики и жизни людей". Он указал, что в стране за чертой бедности находятся более 40 млн. человек.

"Мы должны говорить, прежде всего, не об абсолютных показателях ВВП, а о размере ВВП на душу населения", - подчеркнул ЯО Цзянь.

В 2009 году средний доход на душу населения в Китае составил 3,6 тыс. долларов в год. В Японии аналогичный показатель равнялся 37,8 тыс. долларов.

В то же время, NEWS.ru отмечает, что в начале недели Wall Street Journal, основываясь на данных за первое полугодие, писала о том, что Китай только еще готовится занять вторую строчку в мировой экономической табели о рангах. В номинальном выражении ВВП Японии за первое полугодие этого года составил 2,578 трлн. долларов, а Китая - 2,532 трлн. долларов.