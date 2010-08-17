Китай стал второй экономикой в мире
За чертой бедности - более 40 млн. человек.
Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая по итогам второго квартала 2010 года превзошел аналогичный показатель Японии. КНР, таким образом, стала второй крупнейшей экономикой мира после США, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Согласно опубликованным статистическим данным, объемы ВВП Японии и Китая за указанный период составили соответственно 1,286 трлн. и 1,335 трлн долларов.
Вместе с тем, китайские чиновники и правительственные эксперты в своих комментариях традиционно постарались принизить значение данного факта, указав, что абсолютные показатели ВВП в данном случае не отражают реальное экономическое могущество государства.
"Китай является развивающейся страной, - заявил представитель министерства торговли КНР ЯО Цзянь. - Структуру китайского экономического развития по-прежнему надо совершенствовать, необходимы усилия для повышения качества экономики и жизни людей". Он указал, что в стране за чертой бедности находятся более 40 млн. человек.
"Мы должны говорить, прежде всего, не об абсолютных показателях ВВП, а о размере ВВП на душу населения", - подчеркнул ЯО Цзянь.
В 2009 году средний доход на душу населения в Китае составил 3,6 тыс. долларов в год. В Японии аналогичный показатель равнялся 37,8 тыс. долларов.
В то же время, NEWS.ru отмечает, что в начале недели Wall Street Journal, основываясь на данных за первое полугодие, писала о том, что Китай только еще готовится занять вторую строчку в мировой экономической табели о рангах. В номинальном выражении ВВП Японии за первое полугодие этого года составил 2,578 трлн. долларов, а Китая - 2,532 трлн. долларов.