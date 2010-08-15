Коморовский принял на себя командование армией Польши
22:26, 15 августа 2010Мир
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В День Войска Польского
Президент Польши Бронислав Коморовский, 6 августа официально вступивший в должность, принял на себя командование армией страны. Он также открыл мемориальную доску, посвященную жертвам авиакатастрофы в Смоленской области, в которой погиб его предшественник на посту Лех Качиньский и военные руководители страны, передает Associated Press.
Б.Коморовский принял на себя командование армией в день национального Праздника Войска Польского. 15 августа 1920 года произошел решающий перелом в тяжелых боях под Варшавой между Красной Армией и Войском Польским.
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