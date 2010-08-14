В каких случаях мусульманину позволено давать взятку

Неизвестные распространили в Алжире и его пригородах фетвы (религиозные предписания), позволяющие мусульманам давать взятки должностным лицам, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Аль-Хабар".

Листовки с фетвами, подписанными радикальными саудовскими улемами, раздавали прямо в мечетях в первые дни священного для мусульман месяца Рамадана. Как правило, в эти дни мечети посещает наибольшее число прихожан.

Согласно фетве, мусульманин может дать взятку своему начальнику в том случае, если это будет способствовать его законному продвижению по служебной лестнице. Также разрешается давать взятки сотрудникам таможенных и пограничных служб в случае, если необходимо провезти какой-либо разрешенный исламом товар через границу двух мусульманских стран.

В то же время, в религиозных предписаниях указывается, что получение взятки правоверным мусульманином недопустимо.

Силы безопасности уже проводят расследование, чтобы выяснить, кто стоит за распространением этих листовок.

Алжирские власти стараются жестко контролировать все, что происходит в мечетях, чтобы не допустить пропаганды экстремистских идей.