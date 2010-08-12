Милиция разогнала митинг в Москве

Российская милиция разогнала участников несанкционированного митинга перед мэрией Москвы с требованием отставки мера российской столицы Юрия ЛУЖКОВА, проводимого в рамках «Дня Гнева».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, место проведения митинга напротив мэрии Москвы и возле памятника Юрию Долгорукому был заблаговременно оцеплено милицией.

В 19.00 работники правоохранительных органов начали предупреждать о том, что действия участников митинга не согласованы с органами исполнительной власти, и требовали освободить тротуар для прохода людей.

После этого милиция предприняла несколько попыток силой оттеснить находящихся на месте проведения акции журналистов и незначительное количество оппозиционеров.

После того, как группа молодых людей с черными лентами и черными кусками бумаги в руках начали скандировать: «Черную метку» Лужкову!», «Лужкова в отставку!», «Позор!», милиция начала задержания.

Молодых людей задерживали достаточно жестко, а сопротивляющихся заносили силой в автобусы. Пожилых людей задерживали «мягче» – заводили в автобусы под руки.

Кроме этого, участники митинга высказывали возмущение бездействием московских властей в период аномальной жары и задымленности города от торфяных пожаров.

Как заявила УНИАН одна и участниц акции Жанна ДЕНИСОВА, люди пришли на митинг с целью передать Ю.ЛУЖКОВУ «черную метку», поскольку нет сил терпеть бездействия властей – «и до этого смога, и после и во время него».

«Мы видим, что в Москве творится безобразие и нет никакого терпения. Мы не можем изъявлять свою волю и донести до властей то, что нас не устраивает. Мы видим только по телевизору, что власти делают для города, но реально этого нет», - подчеркнула она.

Участники митинга также акцентировали внимание, что Ю.ЛУЖКОВ во время жары и смога находился в отпуске и не предпринимал никаких действий, чтобы улучшить ситуацию для москвичей.

По данным правоохранительных органов, во время митинга было задержано несколько десятков человек.

Также были задержаны организаторы акции координатор «Московского Совета» и движения «Левый Фронт» Сергей УДАЛЬЦОВ, правозащитник Лев ПОНОМАРЕВ.

Перед митингом С.УДАЛЬЦОВ сообщил УНИАН, оргкомитет «Дня Гнева» принял решение - проводить митинг в несмотря на абсурдный и незаконный отказ правительства Москвы в согласовании акции.

Как сообщал УНИАН, в этом году российские власти уже дважды разгоняли акцию «День гнева» (20 марта и 28 июня), после чего организаторы приняли решение о том, что акция становится бессрочной и будет проходить регулярно 12-го числа каждого месяца вплоть до полного выполнения заявленных требований. Основной лозунг акций - «Москва – без Лужкова! Вернем себе город!».