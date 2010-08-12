ООН собирает средства для Пакистана

ООН обратилась к мировому сообществу с призывом о сборе 450 млн долларов в помощь пострадавшим от наводнения в Пакистане, сообщает корреспондент Би-би-си.

Деньги, как подчеркивается, нужны в ближайшие три месяца. Агентства по оказанию помощи в Пакистане предупреждают, что в случае, если необходимые средства на спасение потерпевших от наводнения не будут собраны, число жертв может возрасти.

Как сообщала ООН ранее, около 1200 человек в Пакистане погибли, около 14 млн пострадали в результате сильных наводнений.