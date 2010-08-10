Левые в Польше требуют отделять религию от государства

В Варшаве прошел массовый митинг сторонников ослабления влияния Католической церкви на государство, - сообщает корреспондент Радио Свобода.

По мнению участников митинга, в настоящее время в Польше не соблюдается гарантированный конституцией страны принцип отделения церкви от государства - религиозные символы находятся в государственных учреждениях, а в школах преподают религию.

"Мне не нравится то, что представители церкви постоянно влияют на вопросы, которые находятся в полномочиях государственной, а не церковной власти нашей страны", - заявил один из участников.

Акция левых - это реакция на события вокруг установленного сразу же после трагедии под Смоленском у президентского дворца гигантского креста, который теперь верующие не позволяют перенести в храм.

"Мы, христиане, не можем позволить, чтобы над нашим святым символом - крестом, надругались!" - говорят защитники так называемого "Креста Качиньского".

По мнению ряда политологов, на фоне обострившихся в последнее время споров о месте религиозных символов в общественной жизни страны, левые пытаются позиционировать себя как единственную политическую силу, которая в состоянии реально отделить религию от государства.