Медведев решил избавить милицию от рабоче-крестьянского характера

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает переименовать российскую милицию в полицию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил сегодня на совещании по поправкам в закон «О милиции» в Москве.

«Еще со времен октябрьской революции органы правопорядка в нашей стране стали именоваться милицией. Тем самым подчеркивался их народный или, как принято говорить, рабоче-крестьянский характер, имея в виду, что это, по сути, дружинники в погонах», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Но нам нужны профессиональные люди, нам нужны сотрудники, которые работают эффективно, честно, слаженно, поэтому, на мой взгляд, пришла пора вернуть ее прежнее наименование и называть в дальнейшем наши органы правопорядка - полицией», - сказал Президент РФ.

По его словам, новая редакция закона «О милиции» уже готова и до середины сентября будет выложена в Интернете для общественного обсуждения.