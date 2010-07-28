Франция объявила войну "Аль-Каиде"

Франция находится в состоянии войны с "Аль-Каидой". С таким заявлением выступил премьер-министр страны Франсуа Фийон после того, как появились сообщения, что боевики экстремистской организации убили заложника - гражданина Франции, 78-летнего инженера Мишеля Жермано.

Глава французского правительства заявил также, что информация об убийстве заложника может оказаться вполне достоверной. Однако политик подчеркнул, что убийство могло произойти до, а никак не после операции по его освобождению, предпринятой на прошлой неделе при "технической и логистической" поддержке Франции, но не давшей результатов, передает Associated Press со ссылкой на французские СМИ.

Ф.Фийон также сообщил, что Франция будет более плотно сотрудничать с правительствами государств северо-запада Африки, борющихся против террористов "Аль-Каиды", в том числе Мавритании, Мали, Алжира и Нигера.

Накануне информацию о гибели французского заложника подтвердил президент Франции Николя Саркози, пообещав, что виновники "не уйдут безнаказанными".

25 июля представители "Аль-Каиды в мусульманском Магрибе" заявили, что М.Жермано был убит, что стало местью организации за шестерых ее членов, уничтоженных в результате спецоперации мавританских военных.

На северо-западе Африки растет уровень обеспокоенности терроризмом и увеличением контрабанды, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Алжир, Мавритания, Мали и Нигер в апреле открыли объединенный военный штаб в одной из пустынь. Его целью стала организация коллективного ответа на угрозы контрабандистов и членов "Аль-Каиды". США в рамках помощи африканским войскам организовали для них учебные сборы на местности.

В Северной Африке долгое время существовало исламское повстанческое движение, которое формально объединилось с "Аль-Каидой" в 2006 году.