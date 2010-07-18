США хотят уточнить цели войны в Афганистане
Хиллари Клинтон прибыла в Пакистан
Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Пакистан, начав поездку по странам Южной Азии. Главная цель поездки - уточнить цели длящейся уже 9 лет военной операции в Афганистане, сообщает Радио "Свобода".
На переговорах с руководством Пакистана Клинтон намерена особо подчеркнуть необходимость пакистано-афганского сотрудничества в войне с терроризмом.
Госсекретарь также планирует объявить об увеличении американской экономической помощи Исламабаду.
В воскресенье вечером намечены встречи Клинтон с премьер-министром Юсуфом Разой Гилани и президентом Асифом Али Зардари.
Весь день в понедельник госсекретарь США будет вести переговоры с высокопоставленными политиками, военными и представителями деловых кругов.
Во вторник Хиллари Клинтон направится в Кабул, где примет участие в международной конференции по Афганистану.