Российская телекомпания вновь выдала в эфир компромат на Лукашенко

Российская телекомпания НТВ показала вторую часть документального фильма - "Крестный батька-2", в котором собран практически весь компромат на Александра Лукашенко, сообщает "Эхо Москвы". Освещается не только государственная деятельность Лукашенко, но и его личная жизнь. Подчеркивается, что президент Белоруссии получает кредиты из Москвы и при этом дружит с враждебным России грузинским лидером Михаилом Саакашвили.

Как и первая лента, фильм исполнен резкой критики и самых серьезных обвинений в адрес белорусского лидера.

Впрочем, по сообщению Газеты.ру, как и первый фильм, "Крестный батька-2" не только не был показан по белорусскому телевидению, но его нельзя было и скачать из интернета: все соответствующие ресурсы в Белоруссии были блокированы.