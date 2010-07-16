Тигипко: опыт либеральных реформ Грузии очень полезен для Украины

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО считает, что для Украины, которая стала на путь либеральных реформ, очень полезен опыт Грузии в модернизации экономики государства и повышении ее конкурентоспособности.

Об этом он сказал сегодня в Тбилиси после встречи с премьер-министром Грузии Николозом ГИЛАУРИ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Успешный опыт проведения либеральных экономических реформ в Грузии для нас очень интересен, и этот визит открывает новые возможности для обмена прогрессивным опытом государственного управления», - отметил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер особо подчеркнул заинтересованность Украины в ознакомлении с опытом реформирования системы государственного регулирования, органов внутренних дел, налоговой службы Грузии.

Комментируя нынешнее состояние торгово-экономических связей между нашими странами, вице-премьер отметил снижение их интенсивности из-за мирового экономического кризиса. "До кризиса наблюдалась хорошая динамика развития. В Грузию приходили украинские инвесторы. Я говорю о Чиатуре, Батуми, горнолыжном курорте Гудаури, финансовом секторе", - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Также он выразил уверенность в том, что по окончании кризиса экономические отношения между двумя странами быстро восстановятся и выйдут на новый уровень партнерства.

Как наиболее перспективные для развития двустороннего сотрудничества отрасли С.ТИГИПКО выделил сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.