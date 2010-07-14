Турция надеется, что украинцы не примут во внимание проблемы с «Кария тур»

В Посольстве Турции в Украине надеются, что ситуация вокруг туристической компании “Кария тур” не повлияет на желание украинских туристов отдыхать в Турции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине Берат ЙЫЛДЫЗ.

“Мы думаем, что данная ситуация не повлияет на желание украинских туристов отдохнуть в Турции”, - сказал он.

По словам Б.ЙЫЛДЫЗА, украинцы, за исключением прошлого кризисного года, были в первой десятке туристов, посещающих Турцию.

“Турция всегда будет рада принимать украинских туристов и обеспечивать им наилучшие услуги”, - заверил он.

Б.ЙЫЛДЫЗ также отметил, что Турция сейчас переживает самый горячий туристический сезон в своей истории. По его словам, прирост туристического потока в Турции составляет 18%, количество туристов из Украины увеличилось на 12%.

Что касается украинских туристов, которые находятся в Турции по путевкам “Кария тур”, атташе отметил, что практически всем оказана помощь, и все туристы до 22 июля продолжат свое пребывание по плану. “Почти все гостиницы отзывались на предложение общественных организаций, а также на приказ министра за свой счет поселить туристов, приехавшиъ по путевкам “Кария тур”, - добавил он.