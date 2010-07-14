Расшифровали одну из последних фраз пилота самолета Качиньского

Польским экспертам удалось прочитать часть ранее не расшифрованных записей разговоров в кабине пилотов самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился 10 апреля под российским Смоленском.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на собственные источники.

В соответствии с информацией самого популярного польского канала новостей, экспертам, в частности, удалось расшифровать слова командира экипажа самолета Аркадиуша Протасюка.

«Если я не посажу (посадим) машину, то меня убьет (убьют)», - якобы сказал главный пилот за несколько десятков секунд к катастрофы.

В то же время TVN24 отмечает, что неизвестно, в каком контексте прозвучали эти слова.

Министр юстиции Польши Кшиштоф КВЯТКОВСКИЙ не стал комментировать эту информацию, объяснив это тем, что не имеет к ней доступа.

Он только добавил, что «это очень хорошая информация для следствия, что удалось расшифровать очередные фрагменты записей.

Как сообщал УНИАН, в начале июня контролируемая российскими властями Межгосударственная авиационная комиссия передала польским властям копию расшифрованных записей, которую поляки сразу обнародовали, и копии записей "черных ящиков", которые сейчас расшифровываются польскими экспертами.

МАК, который в мае обнародовал предварительный рапорт по причинам катастрофы, опосредствованно назвал причиной Смоленской трагедии ошибку пилотов, которые попытались посадить самолет, несмотря на сильный туман.

Представители МАК и ряд экспертов в Польше считают, что пилоты могли решить попытаться посадить машину под давлением VIP-ов на борту.

В то же время часть специалистов считает причиной катастрофы неправильно предоставленные данные экипажу диспетчером Смоленского аэродрома, из-за которых самолет оказался над самой землей на почти километр ближе от начала взлетно-посадочной полосы.