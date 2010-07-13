У нового командующего ЧФ две главные задачи: свой флот и украинский

Главными задачами нового командующего Черноморским флотом вице-адмирала Владимира Королева в первую очередь являются повышение боеготовности флота и укрепление сотрудничества с Военно-морскими силами Украины (ВМСУ), сообщил РИА Новости источник в главном штабе ВМФ.

Главком ВМФ РФ Владимир Высоцкий представил 8 июля военному совету ЧФ нового командующего - вице-адмирала Владимира Королева, подводника, прослужившего свыше 30 лет на Северном флоте. Прежний командующий ЧФ вице-адмирал Александр Клецков уволен с военной службы - официально, по достижении предельного возраста 55 лет. Однако новому командующему в феврале исполнилось тоже 55.

"Перед новым командующим стоит задача повысить боеготовность флота как за счет модернизации стоящих на вооружении кораблей, так и новых. На флоте все корабли ходовые и способны решать задачи в Мировом океане, но большинство из них оснащены оборудованием и навигацией еще 70-х годов, хотя на МПК и БПК "Керчь" установлены новые РЛС. Модернизация нужна всему флоту и не только в плане навигации. Нужны новые стрельбовые станции, новые станции РЭБ, большинство кораблей нуждается в современной акустике", - сказал источник.

Он напомнил слова Высоцкого о том, что к 2020 году ЧФ пополнится 10 новыми надводными кораблями и 5 подлодками. "Это сразу же расширит круг решаемых флотом задач, но добавит и сложности - новые корабли нужно будет укомплектовать экипажами и отправить в море. Ведь за один поход профессионалами не становятся, а значит, выражаясь морским языком, "из моря вылезать они не будут", - сказал собеседник агентства, добавив, что в конце июля из ремонта в Новороссийске в Севастополь возвращается дизель-электрическая подлодка "Алроса".

Следующая, не менее важная задача, которая стоит перед командованием ЧФ, - это взаимодействие с украинским флотом.

Во время визита министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в Севастополь в самом начале июля было предложено проводить совместные учения "Фарватер мира "не раз в два года, а ежегодно, и украинская сторона не возражает против этого. "Украина после смены политического руководства взяла курс на взаимодействие с Россией на море. Такие задачи, как спасение тонущих кораблей, отражение пиратских и террористических атак - для украинского флота так же актуальны, как и для российского, а решать эти задачи вместе намного проще", - сказал источник.

К тому же осенью 2010 года будет решаться вопрос о возможности достройки в интересах ВМФ РФ ракетного крейсера "Украина ", стоящего в консервации на Николаевском судостроительном заводе. Российские специалисты в начале июля уже осмотрели корабль и пришли к выводу о возможности его достройки. "Украинская сторона активно предлагает проводить ремонт и модернизацию российских кораблей на своих заводах", - сказал собеседник агентства.

Помимо военных проблем командующий будет решать и финансовые. Сейчас задолженность Черноморского флота перед пенсионным фондом Севастополя составляет 11,5 миллиона гривен. "Этот вопрос решается очень медленно, и администрация города не скрывает своей тревоги. Наладить контакты с городскими властями - также немаловажная задача для нового командующего", - сказал источник.

По его словам, на сегодняшний день городские власти сами стараются взаимодействовать с Черноморским флотом, в том числе в социальной сфере. В частности, в бухте Казачья для семей морских пехотинцев строится школа и детская поликлиника, городские власти не отказывают флоту и в выделении земли для постройки общежития в том же районе, где будут жить военнослужащие по контракту", - сообщил собеседник агентства.