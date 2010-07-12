Задержаны 6 женщин, которых готовили к терактам в России

В Дагестане задержаны шесть женщин в возрасте от 15 до 29 лет, которых готовили к осуществлению терактов в России. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

По данным комитета, операция по задержанию шести женщин, а также двоих мужчин, которые подозреваются в подготовке терактов, проводилась в Махачкале в течение последних нескольких дней.

Две из шести задержанных женщин ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились без вести пропавшими; четверо - вдовы погибших ранее боевиков.

Один из задержанных мужчин, по данным НАК, сопровождал в Москву смертниц, совершивших в конце марта теракты в Московском метрополитене.