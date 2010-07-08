В Китае на час закрыли аэропорт из-за НЛО

В Китае на час был закрыт аэропорт в Ханчжоу из-за появления в его зоне неопознанного летающего объекта.

Как сообщает NEWSru, по словам представителя аэропорта, НЛО был замечен вечером в среду. Все рейсы, следовавшие в Ханчжоу, были направлены в соседние аэропорты.

После объявления о причине задержки рейсов пассажиры и служащие высыпали на улицу, однако разглядеть НЛО не смогли. Представитель аэропорта пояснил журналистам, что НЛО можно было видеть только с помощью приборов.

Через час после закрытия аэропорт вернулся к нормальной работе. Начато изучение обстоятельств.