Наводнение подорвало авторитет президента Румынии

Наводнение в районе реки Сирет на северо-востоке Румынии унесло жизни 23 человек за последние десять дней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, 40 районов затронуты наводнением. Стихия уничтожила около 250 домов, еще 5,4 тысячи домов и фермерских хозяйств пострадали. Затоплено 84 тысячи гектаров пахотных земель и пастбищ, а также 42 тысячи гектаров леса. Более 8 тысяч человек покинули свои дома в районе бедствия.

Как сообщают СМИ, несколько тысяч полицейских, жандармов, военнослужащих и пожарных помогают пострадавшим. Местные власти пытаются обеспечить жителей продуктами питания и водой.

Президент Румынии Траян Бэсэску посетил в субботу несколько пострадавших районов и встретился с местными жителями. Он пообещал пострадавшим, что государство обеспечит их строительными материалами, хотя новые дома им придется строить в других районах. Президент также заявил, что в будущем помощь будут получать только те, кто застрахует свое имущество.

СМИ отмечают, что Бэсэску побывал в зоне наводнения лишь на десятый день бедствия. По оценкам аналитиков, этот факт сказался на дальнейшем падении популярности президента. Согласно данным опросов, которые приводят румынские СМИ, сейчас за Бэсэску были бы готовы проголосовать лишь 11-12% избирателей.