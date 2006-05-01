Полиция охраняет первомайские демонстрации в Берлине

Более 5,5 тысяч полицейских обеспечивают в столице Германии мирный ход первомайских демонстраций. Как сообщили РИА Новости в местном полицейском управлении, такой "усиленный состав стражей порядка" должен позаботиться о том, чтобы многочисленные мероприятия по случаю Дня труда в этом году прошли без серьезных эксцессов.

Немецкие новостные каналы напоминают, что с 1987 года бывший международный праздник единства трудящихся ежегодно ознаменовывался в Берлине, как и ряде других городов "новых" федеральных земель (прежде всего, в Лейпциге и Ростоке), столкновениями с левыми и экстремистскими организациями.

Для обеспечения "мирного течения" празднования Дня труда местные администрации помимо полицейского усиления принимают и другие меры. В частности, в нынешнем году не были выданы разрешения на проведение вечерних "революционных" демонстраций, которые отличались в последние годы многочисленными насильственными действиями своих участников и приводили к столкновениям с полицией.

Кроме того, местные власти сами позаботились об организации " культурного досуга" в традиционных местах скопления народа. Так, в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг с 2003 года администрация устраивает народные гуляния с многочисленными концертными эстрадами, викторинами и конкурсами для детей и молодежи, а также дискуссионные площадки для наиболее политизированной части граждан, локализуя их спорщицкие страсти.

Как сообщают новостные каналы в своих утренних программах, похоже, что совместные усилия полиции и гражданских властей принесли свои плоды. Во всяком случае, так называемая "Вальпургиевая ночь" с 30 апреля на 1 мая, обычно проходившая в столице весьма бурно (с молодежными уличными битвами, погромами магазинов и рынков) впервые прошла практически спокойно. По данным полиции, за отдельные нарушения порядка - битье стекол и единичные драки - задержано 35 человек. Раненых и пострадавших нет. В прошлом году задержанных было почти две сотни, легкие ранения получили 20 полицейских.

http://www.rian.ru/world/europa/20060501/47069276.html