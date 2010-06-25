Правительство Чехии намерено сегодня подать в отставку

Правительство Чехии, возглавляемое премьер-министром Яном ФИШЕРОМ, планирует сегодня подать в отставку.

Как передает ГазетаRu, Кабинет министров соберется на заседание, после которого, как предполагается, премьер официально объявит об этом.

В то же время, президент республики Вацлав КЛАУС, согласно действующей конституционной практике, поручит правительству продолжить работу до назначения нового кабинета, который в ближайшие дни должен быть сформирован из добившихся наибольшего успеха на недавних парламентских выборах правых политических партий.

Я.ФИШЕР ранее проинформировал журналистов, что намерен объявить об отставке своего правительства по завершении учредительной сессии нижней палаты парламента республики. Парламентарии закончили работу в четверг, чтобы вновь собраться 7 июля, когда уже должно действовать новое правительство, обязанное в течение месяца после назначения представить высшему законодательному органу свое программное заявление.