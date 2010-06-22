Лукашенко велел перекрыть транзит российского газа

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь.

Об этом глава Белорусского государства заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ в Минске, передает агентство «БЕЛТА».

По словам А.ЛУКАШЕНКО, на сегодняшний день «Газпром» должен Беларуси 260 млн. долларов за транзит газа.

«Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатит за транзит «Газпром». Они нам за эти полгода ни копейки не заплатили. До какого цинизма и абсурда можно дойти, когда ты должен мне 260 млн. долларов, я тебе - 190 млн. долларов, и ты начинаешь мне за это заворачивать вентиль», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Президент подчеркнул, что проблема не в том, что Беларусь не выполняет контракт. «Это они не выполняют контракт. Мы молчали, мы об этом не говорили, они там мямлили устами пресс-секретаря, что мы что-то не подписываем и так далее", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.