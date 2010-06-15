Агентство Moody,s снизило рейтинг Греции на 4 ступени
08:45, 15 июня 2010Мир
958 0
Эксперты указывают на риски
Международное рейтинговое агентство Moody,s снизило рейтинг Греции на 4 ступени.
Эксперты указывают на макроэкономические риски, связанные с пакетом помощи от Евросоюза и Международного Валютного Фонда. Между тем Минфин Греции считает снижение рейтинга не оправданным. Это ни коим образом не отражает прогресса, достигнутого страной в последние месяцы, подчёркивают в Министерстве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter