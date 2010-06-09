Польское правительство в полном составе прибыло в Брюссель

Правительство Польши обсудило с Еврокомиссией подготовку к председательствованию в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили сегодня на брифинге премьер-министр Польши Дональд ТУСК и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

“Тот факт, что в такой сложный период для Польши мы имеем встречу практически всего правительства с Еврокомиссией, доказывает, насколько важно для нас президентство в 2011 году в ЕС”, - заявил глава польского правительства.

“Это впервые мы имеем встречу такого типа, и мы зафиксировали значительное сходство точек зрения Польши и Еврокомиссии”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

На протяжении сегодняшнего визита состоялись двусторонние встречи между министрами правительства Польши и комиссарами ЕС, а также совместное заседание.

По словам Ж.БАРРОЗУ, Польша планирует во время своего председательствования в Евросоюзе сосредоточить внимание, прежде всего, на подготовке бюджета на следующий 7-летний период, усилении “Восточного партнерства”, а также вопросах улучшения энергетической безопасности ЕС.

Отвечая на вопрос, не может ли сегодняшний визит рассматриваться в известной степени как поддержка Еврокомиссией одной политической силы в Польше в канун президентских выборов, Д.ТУСК отметил, что дата визита была согласована еще полгода назад.

“После трагедии с самолетом Президента я позвонил по телефону Президенту Еврокомиссии и предложил ему самому определиться. Мы пришли к выводу, что нет оснований для переноса встречи. Тем более, что в европейском календаре всегда сложно найти время”, - сказал премьер Польши.

“Ну и ни я, ни Ж.БАРРОЗУ не являемся кандидатами на этих выборах”, - добавил Д.ТУСК.

Как сообщал УНИАН, первый тур внеочередных президентских выборов состоится в Польше 20 июня, второй - 4 июля. Внеочередные выборы назначены в связи с гибелью Президента Польши Леха Качинского в авиакатастрофе под российским Смоленском.

Польша будет председательствовать в ЕС во второй половине 2011 года.