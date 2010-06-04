ЕС и США договорились не смешивать ислам и терроризм

Европейский Союз и США в совместной декларации заверили, что права человека и уважение к Исламу и религиозным различиям будут играть жизненно важную роль в их попытках борьбы с терроризмом, сообщает Радио "Свобода".

Совместная декларация была подписана в Люксембурге на встрече глав министерств внутренних дел стран ЕС в преддверии саммита Евросоюз-Пакистан, открывающегося в пятницу в столице Бельгии Брюсселе.

Администрация Барака Обамы и ЕС также пообещали усилить сотрудничество в сфере дипломатии, законодательства и других областях, чтобы препятствовать планам террористов.

Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькада заявил на встрече, что важно, чтобы мусульманские страны знали о том, что Евросоюз и США уважают их ценности, а террористы были в курсе, что им будут противостоять.