Сильная буря обрушилась на Варшаву, затоплены улицы и метро

Мощная буря обрушилась на столицу Польши. Варшаву заливает уже семь часов, затапливает метро, часть города осталась без электроэнергии, передает корреспондент РИА Новости.

Осадки в Варшаве настолько интенсивны, что городская канализация не справляется с объемами воды. Затоплены улицы польской столицы, парализована работа наземного общественного транспорта.

Залиты подземные переходы и входы в метро.

"Станция "Имелин" закрыта, так как вода проникла на перрон", - сообщил пресс-секретарь варшавского метро Кшиштоф Малавко. Заливает также станцию метро "Кабаты".

Часть Варшавы осталась без электроэнергии, в частности, район Урсынов.

По последней информации, затапливает столичный онкологический госпиталь и Центр здоровья ребенка.