Лукашенко считает Беларусь «высокотехнологичной страной»

Беларусь может пойти на компромиссные решения в Таможенном союзе при условии равноправного и уважительного отношения со стороны других участников.

Об этом президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО заявил 1 июня на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Беларусь всегда была сторонником интеграционных процессов. В то же время он признал, что есть некоторые проблемы в Таможенном союзе, которые необходимо обсудить.

«Мы при этом будем исходить из того, что наша довольно высокотехнологичная страна, находящаяся в центре Европы, погибнуть не может, имея в виду возникшие проблемы с продвижением в строительстве Таможенного союза. Мы не хотим использовать никакие преимущества нашего государства, прежде всего, в ущерб россиянам. Да у нас и нет каких-то больших претензий к другим государствам с точки зрения наших интересов, в том числе и к Казахстану», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он подчеркнул, что готов обсудить в этом ключе любые возникшие проблемы.

В свою очередь И.ШУВАЛОВ отметил, что приехал в Минск для обсуждения чувствительных для белорусской стороны вопросов по Таможенному союзу и нахождения компромиссного решения.

Он считает, что за последние два года была проведена огромная работа для того, чтобы выйти на сегодняшние результаты. Принят весь пласт международных договоров, которые создают основу для работы Таможенного союза с 1 июля в полном формате.

«Мы согласовали практически все спорные вопросы, за исключением наиболее чувствительных для белорусской стороны, которые мне поручено сегодня с вами обсудить», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 мая премьер-министр России Владимир ПУТИН по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза сообщил, что Россия и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусь может присоединиться позже. Премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ отказался принять участие в этом заседании.

Разногласия при формировании Таможенного союза между РФ и Беларусью касаются ввозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.