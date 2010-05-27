Москва хочет услышать от Польши и США «какие-то внятные объяснения»

Министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ надеется, что Вашингтон и Варшава дадут объяснения по поводу размещения ракет «Пэтриот» в Польше.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Рассчитываем, что какие-то внятные объяснения прозвучат. Пока нам только говорят одно: не волнуйтесь, это не против вас. Мы уже это слышали в прошлом и рассчитываем, что новый характер отношений с Вашингтоном и Варшавой позволяет рассчитывать на более подробные объяснения происходящего», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он подчеркнул, что РФ против того, чтобы в Европе разворачивалась новая гонка вооружений.

В тоже время он отметил, что комплексы «Пэтриот» не относятся к программе противоракетной обороны, но у многих сегодняшнее развитие событий ассоциируется именно с проблематикой ПРО.

По его словам, в РФ возникает недопонимание, почему нужно предпринимать какие-то шаги военно-технического характера, создавать какие-то военные объекты, военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Российской Федерации.

«Это вопросы, которые мы задаем нашим польским коллегам и нашим американским партнерам», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 мая, в Польше состоялась торжественная встреча первой батареи системы противовоздушной обороны Patriot и 100 американских военных, которые ее будут обслуживать.

Министр обороны Польши Богдан КЛИХ во время торжеств в Моранге на севере Польши, где будет размещена система, назвал историческим это событие.

Он отметил, что польская сторона предоставляет США инфраструктуру, учебную базу, техническую поддержку и медицинское обслуживание, и назвал важным то, что поляки с приязнью воспринимают пребывание военных США в Польше.

Он добавил, что присутствие одной батареи Patriot "не делает погоды", но будет способствовать безопасности Польши.

Ранее, в феврале, власть Польши утвердила подписанный с Администрацией США в декабре прошлого года договор SOFA (Status of Forces Agreement) о размещении американских военных на территории Польши в рамках системы противоракетной обороны.