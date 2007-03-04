Саакашвили: результаты выборов в Абхазии не будут признаны

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил сегодня в Гори, что попытка "узаконивания беззакония" в Абхазии никогда не будет признана ни его страной, ни международным сообществом. "Грузия никогда не смирится с очередным беззаконием, которое имеет место в последние дни в Абхазии", - сказал он.

Напомним, сегодня в Абхазии проходят выборы в парламент непризнанной республики.

М.Саакашвили также сообщил, что информация о том, что Абхазию покинуло 300 тыс. человек, не соответствует действительности. "Официально население Абхазии в начале 1992 г. составляло более 500 тыс. человек, но на самом деле там проживало множество людей без прописки. В результате кровавой гражданской войны, при прямом участии иностранных элементов и при их главной роли, из Абхазии было изгнано 400-500 тыс. человек, и сейчас там меньше 100 тыс. населения", - сказал он.

По словам М.Саакашвили, грузино-абхазская война "была большой трагедией, которая сломала жизни этнических грузин, абхазов, армян, русских". По данным грузинского президента, из Абхазии была изгнана половина этнических абхазов, не смирившихся с ситуацией в республике. "У сепаратистов и их покровителей были надежды, что пройдет время, и никто не захочет возвращаться домой, на это они надеются и сегодня", - сообщил он. М.Саакашвили подчеркнул: "В Грузии выросло новое поколение, свободное от комплексов, которое никогда не смирится с капитулянтством и беззаконием, пренебрежением их правами".

М.Саакашвили заявил: "Мы свободны от всякой мести и насилия, мы действительно хотим примирения, с позиции сильного грузинского государства. Мы хотим закрытия старых страниц с Абхазией и хотим работать над общим будущим". Такое будущее он видит в единой, сильной и многонациональной Грузии.

РБК-Украина