Власти Сомали потребовали от России объяснений

Переходное правительство Сомали потребовало от России объяснить, почему российские моряки оставили судно, на котором находились 10 сомалийских пиратов, дрейфовать в Аденском заливе без навигационного оборудования. Как полагают власти страны, такие действия свели к минимуму вероятность выживания людей.

"Мы хотим получить от России разъяснения в отношении смерти наших граждан. Они бандиты, это бесспорно, но решение об их судьбе должен был принять суд. Бросить их в международных водах было не единственной альтернативой", - заявил агентству Reuters чиновник Министерства информации Сомали Абдирасак Аден.

По мнению некоторых специалистов, упомянутые действия российских моряков противоречили данным Россией обязательствам сохранить пиратам жизнь и праву сомалийских граждан на справедливый суд.

"Сложно ожидать, что кто-то сможет достичь берега без навигационного оборудования. Если пираты действительно были оставлены в море без достаточного запаса продовольствия и навигационного оборудования в 300 морских милях от побережья, то России снова не удалось выполнить взятых на себя обязательств и предотвратить исход, который было легко предвидеть", - цитирует эксперта по правовым вопросам из Найроби РосБизнесКонсалтинг.

Как сообщал УНИАН, танкер "Московский университет" с 23 тремя российскими моряками на борту был захвачен пиратами в Аденском заливе 5 мая. На помощь к ним отправился большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников", и уже утром 6 мая стало известно, что танкер освобожден, убит один пират, еще десять задержаны. В тот же день сообщалось, что российские власти намерены переправить десятерых задержанных в Москву и там судить их за пиратство. Однако позже информация была пересмотрена: захваченных пиратов посадили в надувную лодку и пустили в открытое море, отобрав оружие и средства навигации.