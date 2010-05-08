В Нью-Йорке паром врезался в причал: пострадали более 60 человек

В нью-йоркском районе Статен-Айленд паром компании Staten Island Ferry врезался в причал. Как сообщается в редакционном блоге издания The New York Times со ссылкой на правоохранительные органы, в результате инцидента пострадали около 65 человек, из них до пяти человек получили тяжелые травмы.

О гибели кого-либо из пассажиров не сообщается. Всего, по данным источника издания, на борту судна находились 252 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал выход из строя двигателя судна, из-за чего паром потерял управление.

Авария парома Andrew J. Barberi стала почти полным повторением инцидента, произошедшего в 2003 году. Тогда при крушении этого же парома в тот же самом порту погибли 11 человек, десятки пассажиров получили травмы.

Виновным в катастрофе был признан капитан судна Ричард Смит, который, по его словам, незадолго до инцидента потерял сознание, напоминает New York Post. Причиной этого стало то, что он принимал сильные обезболивающие. В 2006 году Смит был приговорен к полутора годам лишения свободы.

В 2009 года при аналогичном инциденте пострадали 15 пассажиров. В аварию тогда попало судно John J. Marchi. Причиной инцидента стало отключение на борту судна электроэнергии.

Лента.ру