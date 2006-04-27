Цена шенгенской визы для украинцев не изменится

16:57, 27 апреля 2006
Мир
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Заявление председательствующей в ЕС Австрии

Решение Совета Евросоюза по юстиции и внутренним делам о повышении с 1 января 2007 года стоимости шенгенской визы с 35 до 60 евро не коснется России, Украины и балканских стран, которые должны будут до конца 2007 года завершить переговоры о визовом режиме с ЕС.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении председательствующей в ЕС Австрии.

Для Украины, балканских стран и России стоимость виз в течение 2007 года останется на уровне 35 евро.

Решение о повышении стоимости шенгенской визы для всех остальных стран вступит в силу с 1 января 2007 года. Увеличение стоимости касается виз продолжительностью до трех месяцев и транзитных виз во все страны ЕС, за исключением Великобритании, Ирландии и Дании, которые самостоятельно устанавливают визовые тарифы.

Евросоюз путем увеличения стоимости шенгенской визы намерен компенсировать затраты на внедрение новых технологий в сфере пограничного контроля.

Стоимость виз на долгосрочное пребывание страны ЕС продолжат устанавливать самостоятельно, так же как определять собственные списки категорий иностранных граждан, которые будут получать визы по льготному тарифу.

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