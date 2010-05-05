Украина, Турция и НАТО подписали меморандум

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики и Штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе относительно обмена данными о воздушной обстановке.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, по поручению Кабинета министров с украинской стороны меморандум подписал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Иван СВИДА, с турецкой стороны – начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВС Турецкой Республики генерал Илькер БАШБУГ, со стороны Альянса - Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе адмирал Джеймс СТАВРИДИС.

В соответствии с подписанным меморандумом, обмен данными о воздушной обстановке будет осуществляться между командным пунктом воздушного командования “Юг” Воздушных сил ВСУ и Центром управления и оповещения Военно-воздушных сил Турции в городе Эрзурум.

Подписание меморандума предоставляет возможность Украине обмениваться с НАТО воздушной информацией в определенных по взаимному согласованию районах как на территории Украины, так и смежных с ней странах-членах Альянса и будет служить конкретным примером сотрудничества в сфере борьбы с воздушным терроризмом.

Как отметил И.СВИДА, взаимный обмен воздушной информацией будет способствовать прозрачности воздушного движения, сведению к минимуму возможных случаев его нарушения, уменьшению инцидентов при осуществлении международных перелетов и в целом будет важным инструментом борьбы с воздушным терроризмом.

Это уже второй меморандум в рамках участия Украины в Программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке. Подобный меморандум уже действует между Украиной и Венгрией с 2008 года.