Пять способов остановить нефть в Мексиканском заливе

Компания BP назвала пять способов ликвидации последствий взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, который привел к масштабной утечке нефти, сообщает официальный сайт компании. Работа по всем из предложенных вариантов ликвидации утечки ведется одновременно.

В частности, в BP не оставляют надежды перекрыть поврежденную скважину с помощью подводных роботов. До сих пор подобные попытки к успеху не привели.

Также специалисты компании строят специальные подводные камеры, которыми будут накрыты места утечек. С помощью этих камер нефть будет откачиваться из скважины в нефтеналивные суда.

Еще в BP заявили о начале бурения перехватывающей скважины, которая на глубине около 4 километров пересечется с поврежденной скважиной и направит нефть из нее по новому руслу. На эту работу уйдет, как предполагается, около 3 месяцев.

Помимо этого специалисты компании начали сбрасывать дисперсирующие вещества непосредственно над местом основной утечки, что, как ожидается, позволит прибить нефть ко дну и снизить скорость распространения по заливу.

Еще одним методом ликвидации утечки стала установка дополнительного противовыбросового превентора поверх уже существующего, однако есть опасения, что такая мера может вызвать дальнейшее повреждение скважины.

Взрыв на Deepwater Horizon произошел 20 апреля. Спустя два дня нефтяная платформа затонула, а инцидент привел к повреждению скважины и утечке нефти. В настоящее время огромное нефтяное пятно в Мексиканском заливе находится у берегов американского штата Луизиана, есть опасения, что в ближайшие дни оно достигнет побережья. Компания BP взяла на себя всю ответственность за утечку.

Лента.ру