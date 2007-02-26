НАТО выражает удовлетворение реформами в Грузии

НАТО выражает удовлетворение проведенными в 2006 году реформами в сфере обороны Грузии. Об этом говорится в интервью директора департамента оборонной политики и планирования директората планирования вооруженных сил НАТО Фрэнка Боланда.

"Множество изменений, проведенных в министерстве обороны Грузии в прошлом году особенно нужны и важны. Значительные изменения были осуществлены с точки зрения развития инфраструктуры, построены новые военные базы, госпитали и жилые дома для военнослужащих", - цитирует агентство Новости-Грузия Боланда.

По его словам, "большие инфраструктурные проекты дают Грузии возможность ликвидировать то, что досталось стране в наследство и что совершенно не соответствует современным стандартам".

"Для осуществления этих проектов выделены солидные суммы, и процесс должен быть завершен", - сказал Боланд.

Он отметил, что осуществлено много важных позитивных изменений.

"Но есть вопросы, которым должно быть уделено больше внимания, к примеру, это долгосрочное планирование военного бюджета и вопросы обмундирования", - добавил глава департамента.

Он указал, что "текущий процесс перехода Вооруженных сил Грузии на профессиональную систему требует формирования эффективной системы управления персоналом, что в свою очередь обуславливает привлечение необходимого контингента в вооруженные силы".

Боланд подчеркнул, что "Грузия должна использовать сегодня все возможности для своего развития, что будет шагом вперед и очень поможет будущим поколениям".

Оценочная миссия НАТО побывала на прошлой неделе в Грузии с пятидневным визитом. Делегацию возглавлял Фрэнк Боланд. Целью визита было изучение и представление оценок выполнения Грузией обязательств в рамках IPAP (План действий индивидуального партнерства с НАТО) в рамках PARP (Процесс планирования и обзора НАТО).

РИА Новости